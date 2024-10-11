「秋華賞・Ｇ１」（１３日、京都）古馬相手のクイーンＳを制したコガネノソラが２強の牙城を崩す。オークスでは１２着と大敗を喫したが、きっちり態勢を立て直し、夏の北海道で重賞初制覇を果たした。その前走からコンビを組むのが丹内祐次騎手（３８）＝美浦・フリー＝だが、自身にとっても今回が初のＧ１勝利が懸かる一戦。強力な相棒とともに、最後の１冠をつかみ取る。あっと驚く激走があっても不思議ではない。コガネノ