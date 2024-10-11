【モデルプレス＝2024/10/11】俳優の柳楽優弥が主演を務めるTBS系ドラマ「ライオンの隠れ家」（毎週金曜よる10時〜）が、11日にスタートする。【写真】TBS新ドラマ「ライオンの隠れ家」子役からの可愛すぎる差し入れ◆柳楽優弥主演「ライオンの隠れ家」市役所に勤める兄・洸人（柳楽）と自閉スペクトラム症の弟・美路人（坂東龍汰）が、2人暮らしで平穏な日々を過ごしていたある日、2人のもとに、突如「ライオン」と名乗る小さな男