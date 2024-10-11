OpenAIが、AIの影響力と不正使用に関する包括的な分析についての報告書を2024年10月9日(水)に発表しました。OpenAIはこの報告書の中で、「悪意のある人物がChatGPTを利用して、選挙や政治活動に影響を与えようとしている」と述べています。Influence and cyber operations: an update OpenAI(PDFファイル)https://cdn.openai.com/threat-intelligence-reports/influence-and-cyber-operations-an-update_October-2024.pdfOpenAI sa