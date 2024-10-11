日本がアウェーでサウジ2-0撃破、MF守田英正のパフォーマンスに賛辞日本代表は現地時間10月10日に北中米ワールドカップ（W杯）アジア最終予選の第3節でサウジアラビアと敵地で対戦。MF鎌田大地とFW小川航基のゴールで2-0の勝利を収め、今予選3連勝を飾った。相性の良くなかったサウジアラビアでの地で白星を掴んだなか、“ピッチ上の監督”として試合をコントロールしたMF守田英正のパフォーマンスが光った。日本は前半14分、M