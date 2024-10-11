日本高野連と全日本大学野球連盟は１０日、プロ野球志望届の受け付けを締め切った。高校生１５９人、大学生１６２人の計３２１人が公示され（同日午後５時時点）、前年比は高校生２０人増、大学生は１０人減だった。提出者は、２４日に開かれるドラフト会議での指名対象選手となる。候補者の中でも、関大・金丸夢斗と明大・宗山塁の２人は突出した存在だ。最速１５４キロ左腕の金丸は３月、侍ジャパンのトップチームに招集され