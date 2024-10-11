ベネチアでのお尻丸出し事件から人種差別発言まで、ありとあらゆる問題行動で世間を騒がすカニエ・ウェスト。今度は従業員を使って、元妻の家族や現妻のビアンカ・センソリをスパイしていた疑いが浮上している。新聞「ニューヨークポスト」が報じている。今週カニエの元従業員がカニエを提訴、ロサンゼルスの裁判所に訴状を提出した。従業員は男性でジョン・ドゥという仮名を使っているが、2022年12月頃に初めてカニエの副キャンペ