サッカー日本代表（FIFAランク16位）は10日（日本時間11日）、26年W杯北中米大会アジア最終予選でサウジアラビア（同56位）に2−0で勝利。前半14分、MF鎌田大地（クリスタルパレス）が左足で押し込み先制すると、後半36分には途中出場の小川航基（NECナイメヘン）が追加点を挙げた。同予選初の開幕3連勝を飾り、3試合連続無失点も初めてとなった。試合後、MF守田英正のインタビュー映像が流れた。そこでインタビュアーから積極