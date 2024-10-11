日本高等学校野球連盟と全日本大学野球連盟は10日、プロ野球選手の志望届の提出を締め切りました。今回は高校生159人、大学生162人の計321人が提出しています。今年3月の侍ジャパントップチームに大学生ながら選出された明治大学の宗山塁選手、青山学院大学の西川史礁選手、愛知工業大学の中村優斗投手、関西大学の金丸夢斗投手の4選手は、この日までに提出。他にも大学生では青山学院大学で主将を務める佐々木泰選手、国学院大学