◆２６年北中米Ｗ杯アジア最終予選▽第３戦サウジアラビア０―２日本（１０日、サウジアラビア・ジッダ）日本はアウェーでサウジアラビアに２―０と勝利し、最終予選３連勝を飾った。ＭＦ久保建英、伊東純也をベンチスタートとし、２シャドーには鎌田大地と南野拓実、右ウイングバック（ＷＢ）にはＭＦ堂安律の先発で挑んだ。前半１４分、過去４戦でゴールすら奪ったことがなかったアウェーの地で先制。右の堂安から左ＷＢの三