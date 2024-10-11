◆２６年北中米Ｗ杯アジア最終予選▽第３戦サウジアラビア０―２日本（１０日、サウジアラビア・ジッダ）日本は敵地でサウジアラビアを２―０で下し、Ｗ杯最終予選３連勝を飾った。前半１４分にＭＦ鎌田大地が先制ゴール。後半３６分には右ＣＫから途中出場のＦＷ小川航基が追加点を決めた。アジアサッカー連盟（ＡＦＣ）の公式サイトによると、スタッツでは日本がサウジアラビアを下回る項目が多かった。ボール保持率は４２