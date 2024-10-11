「Ｋｉｓ―Ｍｙ―Ｆｔ２」の宮田俊哉が１０日放送の日本テレビ系「ダウンタウンＤＸ」（木曜・午後１０時）に出演した。この日のテーマは「アイドルお宝映像！カメラに映らぬ裏事情！」。「キスマイって、デビュー史上最速で東京ドーム（公演を）やったんですよ。デビュー１８日で」と話し出した宮田。「（デビュー直後なので）デビュー曲の『ＥｖｅｒｙｂｏｄｙＧｏ』を５、６回歌ってるんですよ」と苦笑。「１回目は登