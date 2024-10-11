◆２６年北中米Ｗ杯アジア最終予選▽第３戦サウジアラビア０―２日本（１０日、サウジアラビア・ジッダ）日本は敵地でサウジアラビアを２―０で下し、Ｗ杯最終予選３連勝を飾った。過去３戦３敗だった鬼門の敵地での完勝。今回の最終予選は３戦全勝無失点と快進撃を続ける森保ジャパンを日本サッカー協会（ＪＦＡ）の宮本恒靖会長が絶賛した。会場のキング・アブドゥラー・スポーツシティはサウジアラビア代表の“聖地”とし