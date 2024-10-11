ニューヨーク証券取引所【ニューヨーク共同】10日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は3日ぶりに反落し、前日比57.88ドル安の4万2454.12ドルで取引を終えた。米経済の先行き懸念から、売り注文が優勢だった。米労働省が朝方発表した9月の消費者物価指数は、伸び率が市場予想を上回った。米新規失業保険申請件数が予想よりも多かったことも、投資家心理を冷やした。ハイテク株主体のナスダック総合指数も3日ぶりに反