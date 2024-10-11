日本代表MF鎌田大地(クリスタル・パレス)が、サウジアラビア代表戦の勝利を喜んだ。10日、2026年北中米ワールドカップ(W杯)アジア最終予選第3節で日本はアウェイでサウジアラビアと対戦。0-2で勝利を収め、3試合連続クリーンシートの3連勝スタートを切った。9月に中国代表とバーレーン代表相手に圧勝で連勝を収めていた日本。10月はサウジアラビア、そしてオーストラリア代表とグループ内のライバルとの連戦が組まれている。アウェ