日本代表は現地10月10日、北中米ワールドカップ・アジア最終予選の第３節でサウジアラビアと敵地で対戦。２−０で快勝し、３連勝を飾った。日本は立ち上がりから相手に主導権を握られる展開となるも、14分に鎌田大地がゴール前のこぼれ球を押し込み、先制点を挙げる。その後も相手の攻勢を受けるなかで粘り強く守ると、81分にはCKから小川航基がヘディングで合わせて追加点。難しい試合をしっかりと勝ち切った。プレーヤー・