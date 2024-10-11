【ニューヨーク＝小林泰裕】１０日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）はインフレ（物価上昇）への懸念から値下がりした。終値は前日比５７・８８ドル安の４万２４５４・１２ドルだった。１０日に発表された米国の９月の消費者物価指数の上昇率が市場予想を上回った。インフレ圧力が依然として根強いとの懸念から航空機大手ボーイングやホームセンター大手ホーム・デポなどの銘柄が値下がりした。９日に過去最高