衆院選の選挙違反取締本部を設置し、看板を掲げる県警の捜査員＝１０日、横浜市中区の県警本部神奈川県警は１０日、衆院選（１５日公示、２７日投開票）に向け、選挙違反取締本部を設置した。県警本部と全５４署の計約１６００人態勢で取り締まりに当たる。県警捜査２課によると、２０２１年の前回衆院選では、選挙ポスターを剝ぎ取る行為をしたとして公職選挙法違反（自由妨害）の疑いで１件を摘発、文書図画の掲示違反