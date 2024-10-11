感謝状を受け取った青柳さん（右）＝７日、秦野市消防本部郊外に住む「買い物難民」の高齢者の異変に気付き、救急搬送につなげたとして、秦野市消防本部は、平塚市在住で移動販売車事業主の青柳勇人さん（４６）に感謝状を贈った。青柳さんは「地域の高齢者は自分の親の世代。地域高齢者支援センターや民生委員との連携がこういう形になった。本当に助かってよかった」と胸をなで下ろしていた。同消防本部によると、青柳さんは