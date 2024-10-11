サッカー日本代表、森保ジャパンは１０日（日本時間１１日）に行われた北中米Ｗ杯アジア最終予選のサウジアラビア戦（ジッダ）で、ＭＦ鎌田大地（クリスタルパレス）の先制ゴールやＭＦ伊東純也（スタッド・ランス）の３試合連続アシストなどで２―０と完勝した。前半１４分、ＭＦ堂安律（フライブルク）が右サイドから大きくサイドチェンジすると、左サイドで待ち受けたＭＦ三笘薫（ブライトン）がダイレクトで中央へ折り返す