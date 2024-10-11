◆みやざきフェニックス・リーグ広島３―３巨人（１０日・天福）巨人のココ・モンテス内野手（２８）が１０日、ＣＳ最終Ｓへ向けた調整を順調に終えた。みやざきフェニックスＬの広島戦（天福）に「５番・左翼」で先発出場し、２安打をマーク。１６日からの本番へ向けて「この勢いでクライマックスシリーズに参加したい」と腕をぶした。準備が整った。レギュラーシーズン終盤のラスト５試合では１３打数１安打と状態を落とし