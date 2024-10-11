◆２６年北中米Ｗ杯アジア最終予選▽第３戦サウジアラビア０―２日本（１０日、サウジアラビア・ジッダ）計１２得点無失点で連勝していた日本は、過去３戦３敗と鬼門だった敵地でサウジアラビア戦を２―０で下し、Ｗ杯最終予選３連勝とした。前半１４分、ＭＦ鎌田大地が左足でネットを揺らし、先制。敵地での同戦で得点をあげたのは通算４試合目初めてだった。１点リードの後半３６分には途中出場のＦＷ小川航基が、ＭＦ伊東