歌手の近藤真彦（６０）が１０日放送の日本テレビ系「ダウンタウンＤＸ」（木曜・午後１０時）に初出演を果たした。この日のテーマは「アイドルお宝映像！カメラに映らぬ裏事情！」。１９７９年、ＴＢＳ系ドラマ「３年Ｂ組金八先生」でデビューし、芸歴４５年の近藤。ＭＣの「ダウンタウン」浜田雅功（６１）に「長い、長い。長いことやってるわ」と言われると、「自分も変わらないじゃない」と反論。浜田が「芸歴的には２