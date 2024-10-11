NY金先物12 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝2639.30（+13.30+0.51%） 金１２月限は反発。時間外取引では、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利下げ見通しに変わりがないなか、買い戻されて堅調となった。欧州時間に入ると、小じっかりで推移した。日中取引では、米消費者物価指数（ＣＰＩ）が市場予想を上回ったが、伸び鈍化を受けて買い優勢となった。 MINKABU PRESS