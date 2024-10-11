NY株式10日（NY時間16:22）（日本時間05:22） ダウ平均42454.12（-57.88-0.14%） S＆P5005780.05（-11.99-0.21%） ナスダック18282.05（-9.57-0.05%） CME日経平均先物39500（大証終比：+190+0.48%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は小反落。取引開始前に発表になった９月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）と米新規失業保険申請件数を受けて米株式市場はネガティブな反応を示した。 米