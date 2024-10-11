NY原油先物11月限（WTI）（終値） 1バレル＝75.85（+2.61+3.56%） ニューヨーク原油の期近は反発。先週イランの報復攻撃を受けたイスラエルが反撃する見通しであることが相場を押し上げた。イスラエルのネタニヤフ政権は現地時間１０日夜の会合でイランに対する攻撃内容を協議すると伝わっている。 時間外取引で１１月限は堅調。通常取引開始後は７６．２４ドルまで上値を伸ばした。 MINKABU PRESS