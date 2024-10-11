[10.10 W杯アジア最終予選第3節 日本2-0サウジアラビア ジッダ]過去3試合で敗れてきた“鬼門”ジッダで初めて白星を手にした。日本代表は北中米ワールドカップアジア最終予選3連勝を達成。先制点を決めたMF鎌田大地は試合後のフラッシュインタビューで「自分たちは前回の経験もある。それをうまく使って無失点で勝利できたことはよかった」と語った。開幕2試合で12得点無失点と盤石の強さを見せてきた日本は、過去3試合全敗と