[10.10 W杯最終予選第3戦 日本 2-0 サウジアラビア ジッダ]日本代表は10日、北中米W杯アジア最終予選第3戦でサウジアラビア代表と対戦し、2-0で勝利した。前半15分にMF鎌田大地(クリスタル・パレス)が値千金の先制ゴールを挙げると、その後は猛暑の中でしたたかに相手攻撃陣を封じつつ、後半36分には途中出場のFW小川航基が追加点を奪取。堂々の試合運びで過去3戦全敗だった敵地ジッダを攻略し、W杯最終予選を無失点で3連勝した