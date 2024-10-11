【W杯アジア最終予選グループC第3節】(ジッダ)日本 2-0(前半1-0)サウジアラビア<得点者>[日]鎌田大地(14分)、小川航基(81分)<警告>[日]南野拓実(28分)、町田浩樹(62分)[サ]サウド・アブドゥルハミド(70分)主審:キム・ジョンヒョク副審:パク・キュニョン、チャン・ジョンピル├森保Jが過去全敗の“鬼門”で難敵サウジ撃破!! 無失点でW杯最終予選3連勝├2発快勝での鬼門攻略に日本代表・森保一監督「つねに選手たちが高