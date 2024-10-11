DeNA・ウィックが、12日からの阪神とのCSファーストS（甲子園）を欠場することが濃厚となった。来日1年目の救援右腕は、9月25日の巨人戦で登板後に「右内腹斜筋肉離れ」を発症していた。「右胸鎖関節炎症」を発症中のウェンデルケンは間に合う見込みだ。また、2軍で調整中のフォードも昇格する見込み。横須賀市内の2軍練習施設「ドック」で打撃練習した左打ちの助っ人は「準備はできている」と意気込んだ。