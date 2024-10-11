巨人・阿部監督と水野雄仁スカウト部長らスカウト陣が、24日のドラフト会議に向けて東京ドームで会談した。同スカウト部長は「我々の考えと、現場のこういう補強がいいというのをすり合わせた」と語り、スカウト陣が用意したリストアップ選手の映像を見ながら約2時間、意見交換をした。22日にスカウト会議を行う。