ヤクルトは10日、西田明央捕手（32）に戦力外を通告したと発表した。北照から10年ドラフト3位で入団。強打の捕手として長くチームを支えたが、今季は24試合で打率.136、0本塁打、2打点に終わった。通算成績は310試合で打率.211、17本塁打、65打点。球団は何らかのポストを提示したとみられるが、西田は「まだチャンスがあるなら現役でやりたい」と現役続行を希望している。