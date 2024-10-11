【ニューヨーク時事】１０日のニューヨーク株式相場は、米景気に対する楽観が後退し、３日ぶりに反落した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比５７．８８ドル安の４万２４５４．１２ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は９．５７ポイント安の１万８２８２．０５で引けた。