西武は10日、平石洋介ヘッドコーチ兼打撃戦略コーチ（44）、嶋重宣打撃コーチ（48）、高山久打撃コーチ（42）、阿部真宏内野守備走塁コーチ（46）、荒川雄太3軍バッテリーコーチ（36）、長田秀一郎ファーム投手コーチ（44）の6人との契約終了を発表した。今季は49勝91敗3分けで3年ぶりの最下位。全試合終了後には来季新監督に西口文也2軍監督（52）が就任すると発表した。西武一筋で通算182勝を挙げた元エースに再建を託し、11