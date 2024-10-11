歌手加藤登紀子（80）が10日、都内で、歌手60周年記念パーティー「歌手60周年キックオフ〜出逢いが一杯！〜」を行った。「歌と一緒に生きてきたんだとつくづく思います。あと10年は頑張ってみたい」と語り、「知床旅情」「百万本のバラ」などを歌唱した。音楽評論家、作詞家湯川れい子さん、ファッションデザイナーのコシノジュンコさん、池畑慎之介、平野レミ、渡辺えり、クミコ、デヴィ夫人、大江裕、手嶌葵、ゴスペラーズ、南こ