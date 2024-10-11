AKB48メンバーが10日、大丸東京店で「AKB48劇場大衣装展〜Re：Start〜」（同所で11日から）内覧会に登壇した。改修工事中の旧AKB48劇場をモチーフとした会場。倉野尾成美（23）は「もう見られないと思ってた旧劇場のものが見られる」とアピールし、村山彩希（27）は「この衣装がないとAKB48になれない」。向井地美音（26）は新劇場について「楽屋に鏡が増えるらしい」と喜んだ。