サッカー日本代表は１５日、オーストラリア代表と埼玉スタジアムで対戦する。Ｗ杯アジア最終予選では５大会連続同組で、前回２２年カタールＷ杯予選では日本が２戦２勝。この２試合にともに途中出場し、今回もオーストラリア代表に名を連ねる同代表ＦＷミッチェル・デューク（３３）＝町田＝は「世界でもトップ１０に入る力を持っている」と日本を称賛。ＭＦ三笘薫（２７）＝ブライトン＝への警戒心を強めた一方で、日本の“弱点