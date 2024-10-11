【ジッダ（サウジアラビア）＝岡田浩幸】サッカーの日本代表（世界ランキング１６位）は１０日（日本時間１１日）、２０２６年ワールドカップ（Ｗ杯）北中米大会アジア最終予選でサウジアラビア（同５６位）と対戦し、２―０で勝利した。日本がアウェーでサウジアラビアに勝つのは初めてで、同予選Ｃ組で３連勝とした。日本は前半に鎌田大地（クリスタルパレス）のゴールで先制。後半にはコーナーキックから小川航基（ＮＥＣナ