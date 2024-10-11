社会や経済への影響が大きい生成ＡＩ（人工知能）の市場で、巨大ＩＴ企業による寡占が進めば弊害が生じる。政府は、公正な競争環境の確保へと早急に動かねばならない。公正取引委員会は、生成ＡＩ市場の実態調査を開始した。一部の大企業による寡占で、新規参入の阻止といった独占禁止法上の問題が起きる可能性があるためだ。企業に情報提供を求めているほか、有識者への聞き取りを行う。来年春にも調査結果を公表し、対処方