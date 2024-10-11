厚生労働省は２０２６年度から、医師が多い都市部の病院に採用された臨床研修医が、医師が少ない地方で一定期間働く仕組みを導入する方針を決めた。東京、大阪、京都、岡山、福岡の５都府県から年間１３０人以上が参加することを見込む。医師が都市部に集中し、地方で不足する偏在の是正につなげるのが狙いだ。免許を取得した医師は、内科や外科、救急などの臨床研修を２年間受けることが義務づけられており、各都道府県が指定