日本―サウジアラビア前半、先制ゴールを決める鎌田（右）＝ジッダ（共同）【ジッダ（サウジアラビア）共同】サッカーの2026年ワールドカップ（W杯）アジア最終予選は10日、サウジアラビアのジッダでC組第3戦が行われ、8大会連続の出場を狙う日本はサウジアラビアに2―0で勝ち、3戦全勝の勝ち点9で首位を守った。日本がW杯最終予選の初戦から3連勝するのは初めて。日本は前半に鎌田（クリスタルパレス）が先制点を挙げ、後半