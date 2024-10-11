【パリ時事】イタリアのクロセット国防相は１０日、レバノン南部の平和維持を担う国連レバノン暫定軍（ＵＮＩＦＩＬ）がイスラエル軍の発砲を受けたことを巡り、同国のガラント国防相に「容認できない」と抗議したことを明らかにした。イタリア軍はＵＮＩＦＩＬの主力部隊の一つ。クロセット氏は記者会見で「イスラエル軍により繰り返された敵対行為は戦争犯罪に該当する可能性がある」と指摘した。ＵＮＩＦＩＬは兵士２人が負