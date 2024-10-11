10日に行われた2026年ワールドカップ・アジア最終予選。日本代表はサウジアラビア代表と敵地で対戦し、鎌田大地と小川航基のゴールで2-0と勝利した。日本は過去、アウェイでサウジアラビア相手に勝利したことがなかった。難攻不落の地で歴史的な初勝利となったが、選手たちは敵地の大観衆の前にしても怯まず危なげなく勝利した。最終予選3戦全勝で勝点を9に伸ばし、グループCにおいて2位オーストラリア（勝点4）を突き放して独走状