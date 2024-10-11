日本代表は10日、ワールドカップのアジア最終予選でサウジアラビアと対戦し、2-0で勝利。無失点でのグループ3連勝を成し遂げた。前回予選と同じく3戦目で迎えたアウェイでのサウジ戦。当時は1勝1敗で迎えた試合を0-1で落とし、森保ジャパンが窮地に立たされた。そのリベンジとも言える一戦だ。森保一監督はこの試合も大勝した先月の2試合と同じく3-4-2-1のシステムを採用。GKは鈴木彩艶。DFは右から板倉滉、谷口彰悟、町田浩樹とい