森保一監督が率いる日本代表は現地10月10日、北中米ワールドカップ・アジア最終予選でサウジアラビア代表と敵地で対戦した。アウェーでのサウジ戦は３戦全敗の日本だったが、14分に左右の揺さぶりをかけた攻撃から最後は鎌田大地がフィニッシュ。先制点を奪う。81分には伊東純也の正確な右CKから小川航基がヘディングシュートを叩き込む。２−０の快勝を収めた。試合を放送したDAZNで解説を務めた元日本代表MFの小野伸二氏が