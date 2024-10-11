阪神は１２日開幕のＣＳファーストＳでＤｅＮＡを甲子園で迎え撃つ。今季公式戦の対戦を踏まえ阪神はいかに戦うべきか−。ここまでの阪神投手陣はＤｅＮＡ打線の特定打者や初球の入りで痛い一打を許すケースが目立った。一方、阪神打者では、大山がＤｅＮＡ先発陣の東＆ジャクソンに高打率。決戦を前に改めて今季両チームの対戦成績などを基に、ファイナルＳ進出への戦いの行方を探る。（数字は今季成績。一部データは共同通信デ