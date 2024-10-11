「男子ゴルフ・日本オープン選手権・第１日」（１０日、東京ＧＣ＝パー７０）池村寛世（２９）＝ディライトワークス＝が７バーディー、ボギーなしのツアー自己最少タイとなる６３で回り、単独首位発進した。練習ラウンドはコースの難しさに心が折れたが、本番は異次元のゴルフでロケットスタートを切った。３打差の２位は今平周吾。６９の中島啓太は７位で、大会初制覇を狙う石川遼は７０で１０位と好発進を決めた。７月の日本