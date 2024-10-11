「フェニックス・リーグ、阪神２−３ＩＰＢＬ選抜」（１０日、ＳＯＫＫＥＮスタジアム）チーム唯一の打点をたたき出したのは、最年少の１９歳、阪神・百崎蒼生内野手だった。「独立との試合で『負けられない』って言われてるので、打点が入ったのはよかった」。惜敗はしたが、意地を見せた。五回１死二、三塁。北田の直球を左前へ運び、２点の先制に成功した。「（体が）開く癖がある。そうすると外のスライダーや外の真っす