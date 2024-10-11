▼アレグロブリランテWコース6F83秒6〜1F11秒6（上原佑師）相手が動き過ぎたが、この馬としては及第点。ジョッキーも状態は良いと言ってくれている。心肺能力が高くてスタミナタイプ。初の長距離で楽しみはある。▼ウエストナウCWコース6F77秒1〜1F11秒5（佐々木師）折り合いがついて凄くスムーズな動きだった。前回体重が増えたのは成長分だと思っているし、レースを使ったことで絞れている。▼コスモキュランダWコー