前哨戦のセントライト記念を制したアーバンシック（牡＝武井）はWコースで石神深（レースはルメール）を背に1週前追い。3頭併せで僚馬2頭に1馬身先着。5F66秒2〜1F11秒9をマークした。武井師は「道中の折り合いは前走の前よりいい。以前から長いところは合うと思っていました」と見通しを語った。ラスト1冠獲りへ、態勢は整いつつある。