「東都大学野球、日大５−１東農大」（１０日、神宮球場）２回戦３試合が行われ、日大はエース・市川祐投手（３年・関東第一）が完投し、東農大に快勝した。青学大は亜大に逆転負け。１回戦の死球で左手打撲の診断を受けた今秋ドラフト候補・佐々木泰内野手（４年・県岐阜商）はベンチ入りも欠場した。国学院大は中大に逆転勝利した。日大・市川が９回をわずか８９球で完投勝利を挙げ、現役選手最多のリーグ戦通算１５勝目を